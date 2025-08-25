21-годишна родилка почина в Русе

Пиксабей

Получен е сигнал за трагичен случай в Акушеро-гинекологичния комплекс на Университетската болница "Канев“ в Русе. В писмо до Dunavmost Ферхан Арифов съобщава, че Габриела, 21-годишна жена от град Две могили, е издъхнала само няколко дни след като е станала майка.

Според Арифов, младата жена е влязла в болницата в напълно добро здравословно състояние, за да роди. След раждането обаче се е оплаквала многократно от болки в долната част на стомаха, но – според близките ѝ – не е получила необходимото внимание от медицинския екип.

"Това е втора родилка, която умира от невнимание. Въпросът е – до кога ще измират млади и невинни хора? Искаме справедливост за Габи“, завършва писмото на Арифов.

Близките на Габриела настояват за пълно разследване и отговорност от страна на лечебното заведение.

По-рано днес от пресцентъра на УМБАЛ "Канев“ съобщиха, че ще бъде направено официално изявление пред медиите по случая. Изпълнителният директор Иван Иванов и директорът по медицинските дейности д-р Лидия Стефанова трябва да дадат повече информация относно трагичния инцидент.

