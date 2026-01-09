21-годишният Веско даде богоявленския кръст и пари на болно момиче

снимка: Фейсбук, Община Ихтиман

На един от от най-големите и обичани християнски празници, когато вярващите почитат кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в реките на река Йордан, младо момче показа колко голямо сърце има с трогателен жест.

На язовир Сухи дол се състоя традиционният ритуал по спасяването на кръста. Бе отслужен водосвет, а след това богоявленският кръст бе хвърлен в ледените води.

Кръстът извади 21-годишния Веско Илов. Той скача за кръста на Йордановден за трети път, но за първи път свещения кръст попада в ръцете му.

Кръстът обаче не остана дълго в него. Младото момче подари кръста на Ели Лозанова с пожелание за здраве и бързо възстановяване. Той й дари и събраната от него сума в размер на 746,90 лв., предаде "Дарик".

Той също си пожела най-вече здраве и благополучие.

16-годишната Ели Лозанова се нуждае от средства за лечение. Момичето е състезател по самбо. Тя претърпява тежък инцидент по време на състезание преди години. След хвърляне от съперничка, тя пада злополучно и разместването на шийните прешлени остави Ели парализирана. Надеждата за възстановяването й е жива.

