21 ноември 1783 г. – Първи полет с балон с горещ въздух и с човек на борда

снимка: Sequajectrof - Jacques Forêt, Уикипедия

21 ноември 1783 г. След провеждането на серия от тестове с въжета Жан Пилатр и маркиз Франсоа д’Арлан извършват първия свободен полет над Париж с балон с горещ въздух и с човек на борда. Летателният апарат е проектиран и създаден от братята Монголфие – пет месеца по-рано те осъществяват първия изобщо полет на балон.

Пилатр и д’Арлан излитат от градината на двореца Ла Мюет до Бют-о-Кайе в 14.00 часа пред присъствието на краля. Полетът им трае около 25 минути. Балонът се е изкачва на 915 м височина и пропътува 12 км със скорост 9 км. Двамата се приземяват успешно в покрайнините на Париж.

Събития

• 695 г. — Свети Вилиброрд е ръкоположен за пръв епископ на фризийците.

• 1344 г. — Започва строежа на днешната Катедрала Свети Вит, когато епископът на Прага е издигнат в архиепископ.

• 1673 г. — Войската на бъдещия полски крал Ян III Собиески разгромява армията на Хюсеин паша при украинската крепост Хотин.

• 1766 г. — Във Филаделфия е открит първият театър в Северна Америка.

• 1789 г. — Северна Каролина става 12-я щат на САЩ.

• 1806 г. — Наполеон Бонапарт издава указ за икономическа блокада на Англия, в отговор на организираната от Англия морска блокада на Франция.

• 1916 г. — След попадане на мина в Егейско море, потъва корабът-близнак на Титаник — лайнерът Британик; от 1 300 души екипаж и пасажери загиват 30.

• 1920 г. — ИРА извършва екзекуция на 14 тайни агенти от британските тайни служби, известно в историята като Кървавата неделя.

• 1931 г. — Фирмата AT&T започва производството на първия телекс.

• 1974 г. — При два атентата на групировката ИРА в Бирмингам загиват 19 души и са ранени 180.

• 1980 г. — При най-големия в историята на Невада (САЩ) пожар на хотел в Лас Вегас загиват 87 души и 650 са ранени.

• 1995 г. — Подписано е Дейтънското споразумение, което слага край на продължилата три години и половина война в Босна и Херцеговина. Споразумението е тържествено ратифицирано в Париж на 14 декември същата година.

• 1999 г. — За първи път действащ президент на САЩ (Бил Клинтън) прави официално посещение в България.

• 2002 г. — НАТО отправя покана към България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения за присъединяване към пакта.

• 2004 г. — При манипулиране на изборите за президент на Украйна Виктор Янукович е обявен за победител, което дава начало на масовите протести, известни като Оранжевата революция.

• 2004 г. — Страните от Парижкия клуб опрощават 80% (около $100 милиарда) от външния дълг на Ирак.

• 2006 г. — В резултат на взрив в полската каменовъглена мина Халемба на 1030 м дълбочина загиват 23 миньори.

Родени

• 1694 г. — Волтер, френски философ

• 1768 г. — Фридрих Шлайермахер, германски теолог и философ

• 1798 г. — Жером-Адолф Бланки, френски икономист

• 1818 г. — люис Морган, американски антрополог

• 1841 г. — Луиджи Мария Албертис, италиански естественик

• 1848 г. — Ради Иванов, български революционер

• 1854 г. — Бенедикт XV, римски папа

• 1864 г. — Петър Лолов, български генерал

• 1870 г. — Ефрем Чучков, български революционер

• 1870 г. — Зигфрид Едстрьом, шведски предприемач

• 1871 г. — Панайот Пипков, български композитор и капелмайстор

• 1872 г. — Никола Ризов, български дипломат

• 1875 г. — Никола Русински, български революционер

• 1877 г. — Коста Георгиев, български революционер

• 1879 г. — Димитър Табаков, български математик

• 1883 г. — Николай Стоянов, български ботаник

• 1888 г. — Милко Балан, български лекар

• 1898 г. — Димитър Симидов, български писател

• 1898 г. — Рене Магрит, белгийски художник

• 1902 г. — Исаак Башевис Сингер, американски писател от полски произход, Нобелов лауреат

• 1902 г. — Михаил Суслов, съветски идеолог

• 1902 г. — Ференц Хирзер, унгарски футболист и треньор

• 1914 г. — Сотир Костов, български художник

• 1922 г. — Мария Казарес, френска актриса от испански произход

• 1924 г. — Кристофър Толкин, английски писател

• 1937 г. — Ференц Коша, унгарски режисьор

• 1938 г. — Петър Бояджиев, български лекар

• 1940 г. — Ричард Марчинко, американски офицер

• 1943 г. — Жак-Анри Лафит, френски пилот от Формула 1

• 1944 г. — Ричард Дърбин, американски политик

• 1945 г. — Голди Хоун, американска актриса

• 1945 г. — Димитър Калчев, български политик

• 1948 г. — Мишел Сулейман, президент на Ливан

• 1950 г. — Мими Виткова, български лекар и политик

• 1952 г. — Дебора Шелтън, американска актриса

• 1955 г. — Христо Бисеров, български политик

• 1959 г. — Сергей Ратников, естонски футболист и треньор

• 1962 г. — Огнян Радев, български футболист

• 1963 г. — Атанас Пашев, български футболист

• 1963 г. — Ник Перумов, руски писател-фантаст

• 1965 г. — Александър Сидиг, английски актьор

• 1965 г. — Бьорк, исландска музикантка

• 1966 г. — Евгений Бареев, руски шахматист

• 1976 г. — Аделино Лопеш, футболист от Гвинея-Бисау и Португалия

• 1977 г. — Ани, норвежка поп изпълнителка и диджей

• 1978 г. — Майкъл Тътъл, американски мотоциклетен дизайнер

• 1979 г. — Винченцо Якуинта, италиански футболист

• 1980 г. — Лина Златева, българска актриса

• 1985 г. — Хесус Навас, испански футболист

Починали

• 496 г. — Свети Геласий I, римски папа

• 1325 г. — Юрий III, велик княз на Владимирско-Суздалското княжество

• 1555 г. — Георг Агрикола, немски лекар

• 1695 г. — Хенри Пърсел, английски композитор

• 1811 г. — Хенрих фон Клайст, немски писател

• 1835 г. — Сеишу Ханаока, японски лекар

• 1841 г. — Никола Клеман, френски химик

• 1844 г. — Иван Крилов, руски баснописец

• 1870 г. — Карел Яромир Ербен, чешки историк

• 1875 г. — Фридрих Ланге, германски философ

• 1881 г. — Ами Буе, френски геолог

• 1903 г. — Андон Жостов, български общественик

• 1910 г. — Васил Стоянов, български филолог

• 1916 г. — Франц Йозеф, император на Австро-Унгария

• 1924 г. — Христо Гюлеметов, български комунистически политик

• 1928 г. — Херман Зудерман, немски писател

• 1940 г. — Сава Дацов, български икономист

• 1943 г. — Иван Клинчаров, български писател и литературен критик

• 1970 г. — Венката Раман, индийски физик, Нобелов лауреат през 1930 г.

• 1990 г. — Георги Цанков, български политик

• 1996 г. — Абдус Салам, пакистански физик, Нобелов лауреат през 1979 г.

• 1999 г. — Ралф Фуди, американски актьор

• 2001 г. — Салахудин, крал на Малайзия

• 2007 г. — Сотир Майноловски, български актьор

Празници

• Православна църква — Въведение Богородично (Ден на християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж)

• ООН — Световен ден на телевизията (от 1996 г.)

• Световен ден на приветливостта (World Hello Day — от 1973 г., по повод на войната между Египет и Израел)

• Международен ден на болните от муковисдидоза

• Бангладеш — Ден на въоръжените сили

• България — Празник на село Караново

• Италия — Празник на град Венеция

• Камбоджа — Фестивал на водата

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!