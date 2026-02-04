21 приятели от белгийско село спечелиха джакпот от 123 млн. евро

pexels

Група от 21 приятели от белгийско село спечелиха джакпот от 123 милиона евро от EuroMillions, бързо превръщайки се в тема на разговор из цялата страна.

Всеки от приятелите, които живеят във фламандското село Цингем, може да прибере сега по около 5,8 милиона евро, след като наградата бъде разделена на равни части.

"5,8 милиона евро. Да, това е невероятно!", казва пенсионерката Мариан пред AФП, говорейки пред пекарната, където е бил продаден билетът. Жената все още е разтърсена от новината за печалбата.

"Плачейки, треперейки, гледайки съпруга си, казах: "Какво става?", каза тя, спомняйки си момента, в който осъзнали, че са спечелили на 30 януари.

"Прегърнахме се и си казахме: "Ще бъдем мъдри, няма да правим нищо глупаво".

Тайната на такава голяма печалба включва доста късмет, според Реджи Таерве, който продал печелившия билет: "Това беше. Те спечелиха!"

А джакпотът от 123 555 827 евро е сред най-големите, спечелени някога в Белгия, предаде БНР.

