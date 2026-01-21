21 януари – Международен ден на прегръдката

снимка: pixabay.com

Днес отбелязваме Международния ден на прегръдката.

Той се е зародил в САЩ през 1986 година и за негов инициатор се смята пастор Кевин Заборни. В САЩ денят е известен като Национален ден на прегръщането. Той е признат официално от американското Бюро за патентите и за търговските марки. Датата 21 януари не е случайна, а е избрана от пастор Заборни, защото се пада между коледните и новогодишните празници и Свети Валентин, отбелязван на 14 февруари.

Смята се, че около 21 януари хората се чувстват изчерпани след коледните празници и все още не са се заредили с необходимата енергия за Празника на влюбените. Според пастор Заборни на днешния ден хората имат нужда от прегръдка от техен близък или дори от непознат човек.

Денят на прегръдката се отбелязва и в други страни като Германия, Великобритания, Китай.

Учени припомнят, че прегръдките имат положително влияние върху човешкото здраве. Прегръдките, както и всеки физически контакт между хората са от съществено значение за здравословното, социалното, психическото и физическото развитие на човека. Те помагат и за укрепването на имунната система и намаляват нивата на хормона на стреса кортизол при жените, както и рисковете от сърдечносъдови болести.

Специалисти са доказали, че двойките, които се прегръщат дори само за 20 секунди, имат по-високи нива на окситоцин, хормона на любовта и на насладата от секса.

Според американското Психосоматично дружество прегръдка или 10-минутно държане за ръце намалява стреса и неговото неблагоприятно въздействие върху организма. Хората, които не се докосват достатъчно често, страдат от по-високо кръвно налягане и от аритмия, твърдят още специалистите от дружеството.

Някои експерти смятат, че най-благоприятно въздействие имат прегръдките на сексуалния партньор, а не тези на обикновените приятели.

През 2004 година в САЩ е подета и още една инициатива, свързана с прегръдките. Това е Кампанията за свободни прегръдки. Участващите в нея хора могат да прегръщат непознати по улицата. Тази кампания за разлика от Деня на прегръдката може да се провежда по което и да е време от годината.

Денят на прегръдката си има свой сайт на адрес www.nationalhuggingday.com, създаден от пастор Заборни през 2004 година. В него всяка година се обявяват хората, спечелили признанието за най-прегръщаните се хора на годината. Предлагането на номинации в сайта е без ограничения. През 2006 година признанието беше присъдено на актрисата Рийз Уидърспун, а през 2009 година - на президента на САЩ Барак Обама. През 2011 година призът отиде при 33-те чилийски миньори, извадени живи след два месеца, прекарани в затрупаната им мина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!