218 души са проверени на протеста във Варна вчера

Снимка: Булфото

218 човека са проверени вчера по време на протеста във Варна.

Съставени са протоколи за открити в тях пиротехнически изделия, спрейове, нож и метален бокс.

Във връзка с мероприятието няма задържани, съобщават от ОД на МВР – Варна. Оттам уточниха, че не са допуснали провокатори да попречат на мирния протест.

