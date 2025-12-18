22-годишна жена почина, но дари бъбреците си на двама мъже в София

снимка: Булфото

Двама мъже получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“.

Донорът е жена на 22 години от гр. Силистра. Бъбреците са трансплантирани на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛ "Александровска", избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров.

Единият реципиент е на 53 г. от гр. София, другият е на 47 г. от гр. Дулово (обл. Силистра). И двамата провеждат хемодиализно лечение от 3 години. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, допълва БТА.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Това е петнадесетата бъбречна трансплантация реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 13 от трупен и 2 от жив донор.

