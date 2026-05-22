22 май 1906 г. братя Райт патентоват първата "летяща машина"

стопкадър: Уикипедия

На 22 май 1906 г. американските пионери в авиацията Орвил и Уилбър Райт получават патент №821393 от Патентното ведомство в САЩ за своето изобретение, официално наречено „Летяща машина“ (Flying Machine).

Това събитие е ключов момент в световната история, тъй като юридически узаконява принципите на контролирания полет с по-тежък от въздуха апарат. Противно на общото схващане, патентът не е за самия двигател или за аероплана като цяло, а защитава иновативната система за управление на летателния апарат по трите оси (наклоняване, завиване и издигане/снижаване), полагащ основите на съвременната авиация.

Братя Райт подават първото заявление сами още през март 1903 г. (преди историческия първи полет през декември същата година), но то бива отхвърлено. През 1904 г. наемат патентния адвокат Хенри Тулмин, който успешно извоюва одобрението на патента през 1906 г.

Патентът детайлно описва механизма за едновременно управление на движението по височина, страничния наклон и курса чрез използване на подвижни елементи (предни елеватори, задно кормило и изкривяване на крилата). Основният фокус е върху усукването на крилата (wing-warping) за контрол на крена, подвижното задно кормило за посока (yaw) и предния елеватор за контрол на височината (pitch). Тази аеродинамична стабилизация остава основа на съвременното въздухоплаване и до днес.

Издаването на патента защитава интелектуалната собственост на братята Райт, но също така поставя началото на дългогодишни патентни войни с други авиационни пионери (като Глен Къртис), което временно забавя развитието на самолетостроенето в САЩ в сравнение с Европа. През 1909 г. те създават компанията „Райт“, която се занимава с производство на летателни апарати и обучение на пилоти.

Братя Райт са сред най-значимите личности на 20 век, допринесли изключително много за развитието на авиацията.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 22 май:

853 г. – Олаф I, син на краля на Норвегия, оглавява викингите в Ирландия и обявява за нейна столица Дъблин.

1455 г. – В Англия започва Войната на розите.

1762 г. – Швеция и Прусия подписват Хамбургското споразумение.

1768 г. – Мореплавателят Луи Антоан де Бугенвил открива остров Пентекост.

1856 г. – В Москва е открита Третяковската галерия.

1906 г. – Братя Райт патентоват първата „летяща машина“.

1939 г. – Втора световна война: Германия и Италия подписват Железния пакт.

1942 г. – Мексико се включва във Втората световна война на страната на Съюзниците.

1947 г. – Студената война: В борбата си срещу разпространението на комунизма, Президентът на САЩ Хари Труман подписва Доктрината Труман, с която отпуска 400 милиона щатски долара военна и икономическа помощ на Турция и Гърция, за да противодействат на вътрешните комунистически движения.

1956 г. – Районът на Трихълмието (Тримонциума) в Пловдив е обявен за архитектурно-музеен резерват „Старинен Пловдив“.

1960 г. – При чилийско земетресение, с най-голям измерен магнитуд (9,5), загиват около 5000 души най-вече поради образуваните цунами.

1962 г. – Самолетът при полет 11 на „Континентал Еърлайнс“ се разбива в Юниънвил, Мисури, след като пръчки динамит избухват на борда, умират всички 45 души.

1965 г. – Открива се криптата на Храм-паметник Свети Александър Невски, като филиал за средновековно и възрожденско българско изкуство при Националната художествена галерия.

1968 г. – Американската атомна подводница Скорпиън (SSN-589) потъва на около 650 км югозападно от Азорските острови с 99 души екипаж на борда. Към момента по неизяснена причина.

1969 г. – Лунният модул на Аполо 10 се доближава максимално до повърхността на Луната.

1972 г. – Ричард Никсън пристига в Москва на първото посещение на американски президент в СССР. Американският държавен глава води преговори с генералния секретар на ЦК на КПСС и председател на Президиума на Върховния съвет на СССР Леонид Брежнев. Те се споразумяват да изградят директна гореща линия между Вашингтон и Москва, известна като "червеният телефон", за бързо взаимодействие между двете страни при случай на спешност.

1972 г. – Цейлон приема нова конституция, с която става република и променя името си на Шри Ланка.

1990 г. – Бившият марксистки Южен Йемен и авторитарният Северен Йемен се обединяват в Република Йемен.

1990 г. – Излиза операционната система на Microsoft Windows 3.0.

1992 г. – Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения се присъединяват към ООН.

2010 г. – Самолетът при полет 812 на „Еър Индия Експрес“ се разбива при кацане в Мангалуру, Индия и убива 158 души от всички 160 пътници и 6 членове на екипажа на борда.

2012 г. – Земетресение с епицентър близо до Перник с магнитуд 5.8.

2020 г. – Самолетът при полет 8303 на „Пакистан Интернешънъл Еърлайнс“ се разбива по време на повторен заход и кацане в Карачи и убива 97 души на борда и един на земята.

