22 области с жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки

Пиксабей

Днес - 24 юни, сряда, отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, предаде бТВ.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 22 области в страната. Той е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Търговище, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян.

Очаква се да падат до 35 литра на квадратен метър.

На места има и опасност от нови порои.

По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, в София - около 26°.

Над планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

Редактор "Екип на Петел",

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