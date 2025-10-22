22 октомври 1879 г. – Едисън наблюдава първия си успешен опит с електрическа крушка

снимка: Andrew Balet, Уикипедия

22 октомври 1879 година, пуста разхвърляна лаборатория, пълна с апарати, които по това време сигурно са изглеждали като извънземна екипировка. Един човек налудничаво се взира с кръвясалите си очи в странна малка светлинка. Човекът изглежда невероятно развълнуван, уморен и дори не дотам с ума си.

Това, колкото и да не Ви се вярва, е Томас Едисън, който наблюдава първия си успешен опит с електрическа крушка вече повече от 13 часа. Важно уточнение е, че Едисън има на свое име 1093 патента само за САЩ, отделно държи патенти във Франция, Англия и други страни. Чудесно е да си мислим, че великият изобретател прави всичко това за благото на човечеството. Истината за съжаление е доста по-прозаична- прави го за пари и дори публично го обявява. Негови са думите “Ще направя електричеството толкова евтино, че във всяка къща да има поне по една електрическа крушка, някъде може да има дори две! Така само богатите ще използват свещи.”.



В края на 1879 година са направени първите публични демонстрации.



Томас Едисън и екипът му успяват да увеличат времето на работа на електрическата крушка достатъчно, за да я направят жизнеспособна на пазара. Оттук започва масовото й производство.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



1575 г. — Основан е град Агуаскалиентес.

1721 г. — Руският цар Петър I се обявява за император.

1797 г. — Французинът Андре-Жак Гарньорен извършва първият регистриран скок с парашут от височина 1 000 м над Париж.

1877 г. — При взрив в мина в Шотландия загиват 207 миньори — най-голямата производствена катастрофа в тази страна.

1879 г. — Открито е Областното събрание на Източна Румелия, което избира за председател Иван Гешов.

1883 г. — В Ню Йорк е открита Метрополитан Опера — най-известният оперен театър в САЩ.

1906 г. — Положен е основният камък на сградата на Варненския аквариум.

1912 г. — Балканска война: Начало на Лозенградската операция

1913 г. — При взрив в мина в Ню Мексико (САЩ) загиват 263 миньори.

1914 г. — Първа световна война: САЩ обявяват, че няма да участват във войната, но ще оказват материална помощ на Франция и Великобритания.

1916 г. — Първа световна война: България в Първата световна война: Български военни части овладяват Кюстенджа (Румъния).

1935 г. — В СССР е въведено военното звание маршал..

1937 г. — В България са насрочени първите парламентарни избори след Деветнадесетомайският преврат от 19 май 1934 г.

1941 г. — В Белград е открита антимасонска изложба.

1945 г. — Аржентина - сватба на Хуан Перон за Ева Мария Дуарте.

1952 г. — Еврейската свещена книга Тора е издадена за първи път на английски език.

1953 г. — Лаос придобива независимост от Франция.

1962 г. — Карибската криза: Американският президент Джон Ф. Кенеди съобщава, че американски разузнавателни самолети са открили съветско ядрено оръжие в Куба и че е дал заповед за морска „карантина“ на островната държава.

1963 г. — Държавите от СИВ — Народна република България, ГДР, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия, учредяват Международна банка за икономическо сътрудничество със седалище в Москва.

1964 г. — Жан-Пол Сартър е удостоен с Нобелова награда за литература, но отказва да я получи по причини от етичен характер.

1968 г. — Програма Аполо: Аполо 7 успешно се приводнява в Атлантическия океан, след като обикаля в орбита Земята 163 пъти.

1987 г. — На аукцион в Ню Йорк е продадено първото издание на Библията, отпечатана от Гутенберг, за рекордната цена от 5,39 милиона долара.

1990 г. — Парламентът на Киргизия приема Закон за суверинитета.

2000 г. — В Афганистан са забранени колективните спортове.

2001 г. — Учени от Русия съобщават, че са открили органичен магнит.

2006 г. — Фернандо Алонсо за втори пореден път става Световен шампион във Формула 1.

2008 г. — Индия започва своята първа лунна мисия - Чандраян-1

2009 г. — Microsoft официално пуска на пазара Windows 7.

