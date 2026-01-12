22 проектни предложения на обща стойност 264 560 евро от Варна са одобрени за финансиране

Снимка: Petel.bg

Община Варна обяви одобрените проектни предложения от проведената извънредна сесия на Фонд „Култура“, които ще бъдат финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Те са обявени днес на сайта на фонда.

Процедурата се реализира с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, Компонент 11 „Социално включване“, Инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, по процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Договор за финансиране № BG-RRP-11.021-0011-С01 от 31.10.2025 г.

Експертната комисия, назначена със заповед на кмета на Община Варна, разгледа постъпилите осемдесет проектни предложения на заседание, проведено на 29 и 30 декември 2025 г. В съответствие с Указанията на Национален фонд „Култура“ и утвърдената от Общински съвет - Варна конкурсна процедура, комисията одобри за финансиране 22 проектни предложения на обща стойност 264 560 евро.

Одобрените проекти са разпределени по направления, както следва:

визуални изкуства - 6 проекта на стойност 64 354 евро,

сценични изкуства – 6 проекта на стойност 57 723 евро,

литература и превод - 1 проект на стойност 5 412 евро,

екранни изкуства - 5 проекта на стойност 45 902 евро,

музика - 4 проекта на стойност 91 167 евро

Проектните предложения следва да бъдат реализирани до края на месец март 2026 г. на територията на град Варна.

Списъкът с одобрените проекти е публикуван на сайта на Фонд „Култура“.

