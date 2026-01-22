22 януари 1984 г. - Светът научава за съществуването на компютъра Apple Macintosh

кадър: Youtube

Това става посредством легендарната от днешна гледна точка ТВ реклама, излъчена в рамките на XVIII Супербол.

60-секундният клип показва как жена-атлет тича сред антиутопичен пейзаж, вдъхновен от книгата „1984“ на Джордж Оруел, за да хвърли чук срещу ТВ образа на Големия брат (олицетворение на IBM). Рекламата завършва с обещанието, че на „24 януари Apple Computer ще пусне на пазара Macintosh. Тогава ще видите защо 1984, няма да е като 1984“.

Според Nielsen рекламата е достигнала до 46.4 процента от американските домакинства. Не се знае обаче колко реално са я видели.

Клипът, създаден рекламната агенция Chiat/Day, се приема добре, когато се показва на търговска конференция на Apple през 1983 г. Бордът на директорите на компанията обаче решава да не го пуска в рамките на Супербола. Единствено намесата на Стив Возняк променя ситуацията. Той заявява, че ако бордът откаже, той ще плати от собствения си джоб, за да бъде излъчен.

Рекламата се появява в ефира на САЩ само веднъж. Въпреки това, благодарение на своята креативност и ефектът, който оказва върху продукта, е определена от Advertising Age като „Рекламата на десетилетието“.

