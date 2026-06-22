22 юни: Днес е най-горещият ден за седмицата

Пиксабей

Днес ще е най-горещият ден тази седмица, предупреждават синоптиците.

Температурите на места ще достигнат до 34 – 35 градуса.

Страната ни се намира в периферията на горещата вълна в Европа.

През следващите дни ще нахлува хладен въздух и температурите леко ще се понижат, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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