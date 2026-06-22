22 юни: Днес е най-горещият ден за седмицата
22.06.2026 / 12:54 0
Пиксабей
Днес ще е най-горещият ден тази седмица, предупреждават синоптиците.
Температурите на места ще достигнат до 34 – 35 градуса.
Страната ни се намира в периферията на горещата вълна в Европа.
През следващите дни ще нахлува хладен въздух и температурите леко ще се понижат, предаде бТВ.
Редактор "Екип на Петел",
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