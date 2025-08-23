23 август: Международен ден в памет на жертвите на робството

снимка: pixabay.com

ЮНЕСКО обявява 23 август за Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана (по повод въстанието на робите в Санто Доминго - 22-23 август 1791 г.).

Робството е социално-икономическа система, при която на определена личност - наречена роб - се отнема личната свобода и му се налага принудителен труд. Робът се третира като вещ и собственост на неговия притежател.

Понякога терминът "робство" се използва по идеологически съображения на места, където историческите или съвременните обстоятелства не оправдават тази употреба. Въпреки че официално робството е премахнато и забранено във всички държави в света, то приема съвременни форми чрез нелегалния трафик на хора, принудителната проституция и принудителния тежък физически труд.

В Древен Рим с официалното си освобождаване робът е получавал всички граждански права, с изключение на правото да заема държавна длъжност. Децата на освободения роб получават статут на пълноправни граждани. Парламентът на Британската империя забранява робството в почти всички свои територии през 1833 година. В САЩ забраната влиза в сила през 1865 година.Днес се навършват и 138 години от битката на Шипка, дала началото на освобождението на България от турско робство. Събитието е влязло в историята като Шипченската епопея. Тя включва боевете, които са се разиграли на най-високите точки на Шипченския проход, където са върховете – Свети Никола, Орлово гнездо, Шипка и др.: превземането на прохода от руски части първа битка при Шипка, решителните боеве 9 - 11 август 1877 г. втора битка при Шипка и Стоенето на Шипка.Българското опълчение, XXXVI- Орловски Пехотен полк и XXXV- Брянски Пехотен полк отблъскват 27-хилядна редовна турска войска, като в това число не са включени башибозушките орди. Шипченският отряд под командването на генерал-майор Николай Столетов се е състояла от 7500 войника и 27 оръдия. Саможертвата на българските опълченци изиграва решителна роля в Руско-турската война по пътя за освобождението на България от турско робство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!