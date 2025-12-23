23 декември – Транзисторът става на 79 години

снимка: ArnoldReinhold, , Уикипедия

На 23 декември 1946 г. Уилям Шокли, Джон Бардийн и Уолтър Братейн от Bell Labs демонстрират официално работата на биполярен транзистор.

Самата дума е образувана от сливането на термините transconductance (междуелектродна проводимост) и variable resistor (променливо съпротивление) и се появява по-късно, след няколко месеца. Тя е избрана сред различни варианти, предложени от сътрудниците на Bell Labs.

Предтеча на изобретението на американските учени, които през 1956 г са наградени с Нобелова награда, са довоенни разработки на техните германски колеги. Между другото, отначало са разработени полевите транзистори, но в практическата си реализация те изостават от биполярните – първият такъв транзистор е произведен едва през 1960. Това обаче не пречи CMOS технологията да стане доминираща в края на миналия век.

Желаейки по-бързо да популяризират транзисторите, от Bell Labs решават да продават лицензи за транзисторните технологии. Първото масово приложение на транзисторите в потребителската електроника са радиоприемниците – много по-леки и компактни отколкото техните лампови предшественици.

Оттогава транзисторите са основен градивен елемент в цялата полупроводникова електроника. Сега те могат да се срещнат навсякъде – както като дискретни елементи, така и в състава на интегрални схеми с ниска и висока степен на интеграция. Впрочем, интегралните микросхеми са друго изобретение, с друга история и друга дата.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 619 г. — Бонифаций V става папа.

• 800 г. — Карл Велики е коронован за император на Свещената Римска империя.

• 1672 г. — Италианският астроном Джовани Доменико Касини открива Рея — вторият по големина след Титан спътник на Сатурн.

• 1784 г. — Ню Йорк става столица на САЩ (до 1790 г.) по решение на Континенталния конгрес.

• 1876 г. — В Цариград се свиква Цариградската конференция, в която вземат участие посланиците на Великите сили —Англия, Германия, Австро-Унгария, Италия и Русия — и Турция.

• 1880 г. — В България е приет първият избирателен закон.

• 1888 г. — Винсънт Ван Гог отрязва най-долната част на лявото си ухо и го дава на проститутка, наречена Рейчъл.

• 1909 г. — Алберт I става крал на Белгия.

• 1913 г. — Създадено е правителство на Либералната коалиция начело с Васил Радославов.

• 1916 г. — Първа световна война: Съюзническите сили превземат турския гарнизон на Синайския полуостров в Египет.

• 1922 г. — Британската радиостанция БиБиСи започва да излъчва новини.

• 1933 г. — Приключва Лайпцигския процес (в който един от обвиняемите е Георги Димитров), който признава за виновен и осъжда на смърт за подпалването на Райхстага Маринус ван дер Любе.

• 1933 г. — Два пътнически влака се сблъскват край Париж, загиват около 230 души.

• 1947 г. — Министерски съвет на България приема Закон за национализация на частни индустриални и минни предприятия и нарежда незабавното му изпълнение.

• 1953 г. — В СССР е екзекутиран Лаврентий Берия — основният проводник на вътрешната репресивна политика.

• 1972 г. — Земетресение с магнитуд 6,5 по Скалата на Рихтер разрушава Манагуа, столицата на Никарагуа, като загиват 10 000 души, a 80 % от сградите са изравнени със земята.

• 1972 г. — Спасени са 16 останали живи от катастрофата на уругвайски самолет на 13 октомври вАндите; за да оцелеят в планината останалите живи са прибегнали към канибализъм.

• 1979 г. — Съветската армия окупира Кабул, столицата на Афганистан.

• 1986 г. — Руският дисидент Андрей Сахаров се завръща да живее в Москва след 7-годишно заточение.

• 1987 г. — Американците Ричард Рутан и Джийна Ийгър завършват първият околосветски полет със самолета Вояджър без междинно кацане и презареждане.

• 1990 г. — История на Словения: 88% населението на Словения гласува за отделянето си от Югославия на референдум.

• 2005 г. — По искане на правителството на Великобритания в радио БиБиСи престават да съществуват 7 секции, в т.ч. българската.

