23 души са пострадали в катастрофи през изминалото денонощие

26.09.2025 / 07:58 0

снимка: МВР

Пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са 23 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 21.

В София са регистрирани 21 леки катастрофи и три тежки. Двама души са ранени, а загинали няма. 

От началото на месеца са станали 549 катастрофи с 32 загинали и 641 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 5055, загиналите са 317, а ранените - 6324, предаде БТА.

 

