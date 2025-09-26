23 души са пострадали в катастрофи през изминалото денонощие

снимка: МВР

Пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са 23 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 21.

В София са регистрирани 21 леки катастрофи и три тежки. Двама души са ранени, а загинали няма.

От началото на месеца са станали 549 катастрофи с 32 загинали и 641 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 5055, загиналите са 317, а ранените - 6324, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!