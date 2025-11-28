23 души са ранени в 22 тежки катастрофи за денонощие

Снимка: Пиксабей

Общо 23 души са ранени при станалите 22 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са регистрирани 38 леки пътнотранспортни произшествия и пет тежки катастрофи с петима ранени, посочва БТА.

От началото на месеца 38 души са загинали на пътя, а от началото на годината загубилите живота си вследствие на катастрофи са 411.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 428 през същия период на 2024 година, се отчитат със 17 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 година, анализират от МВР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!