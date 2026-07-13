23-годишен с ел. тротинетка е задържан в Добрич с амфетамин

Снимка: Пиксабей

23-годишен мъж с тротинетка е задържан в Добрич, след като при полицейска проверка у него е открито прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Проверката е извършена на 11 юли около 11:00 ч. в града, пише Про нюз Добрич. Мъжът е управлявал индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС), когато е бил спрян от полицейски служители.

В хода на проверката е установено прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на амфетамин.

23-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Редактор "Екип на Петел",

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