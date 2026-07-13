реклама

23-годишен с ел. тротинетка е задържан в Добрич с амфетамин

13.07.2026 / 17:28 1

Снимка: Пиксабей

23-годишен мъж с тротинетка е задържан в Добрич, след като при полицейска проверка у него е открито прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Проверката е извършена на 11 юли около 11:00 ч. в града, пише Про нюз Добрич. Мъжът е управлявал индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС), когато е бил спрян от полицейски служители.

В хода на проверката е установено прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на амфетамин.

23-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
MrBean (преди 14 минути)
Рейтинг: 231057 | Одобрение: -2073
А по варненските шосета кога ще ги види полицияа? Когато намажат гумите на някой злощастен шофьор кой ще е винвен?

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама