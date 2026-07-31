23-годишен шофьор от Девня показал фалшива книжка на полицаи, задържаха го
Снимка: ОДМВР-Варна
Три престъпления, свързани с нарушения при управлението на моторни превозни средства, са разкрити вчера на територията на областта.
В 11:00 ч. на бул. „Васил Левски“ във Варна служители на Второ РУ установили, че лек автомобил, управляван от мъж на 21 години, е с прекратена служебна регистрация.
Няколко часа по-късно, в 14:30 ч., в село Синдел екип на Четвърто РУ спрял мотопед без табела, управляван от 17-годишен младеж, като станало ясно, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред.
В късния следобед - в 17:50 ч., в Девня 23-годишен криминално проявен мъж попаднал в полезрението на служителите на районното управление, след като представил неистинско свидетелство за управление на моторно превозно средство, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
Той е задържан за срок до 24 часа.
По първия случай е образуван заявителски материал, а по останалите два – досъдебни производства.
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