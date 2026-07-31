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23-годишен шофьор от Девня показал фалшива книжка на полицаи, задържаха го

31.07.2026 / 10:55 1

Снимка: ОДМВР-Варна

Три престъпления, свързани с нарушения при управлението на моторни превозни средства, са разкрити вчера на територията на областта.
 
В 11:00 ч. на бул. „Васил Левски“ във Варна служители на Второ РУ установили, че лек автомобил, управляван от мъж на 21 години, е с прекратена служебна регистрация.

Няколко часа по-късно, в 14:30 ч., в село Синдел екип на Четвърто РУ спрял мотопед без табела, управляван от 17-годишен младеж, като станало ясно, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред.

В късния следобед - в 17:50 ч., в Девня 23-годишен криминално проявен мъж попаднал в полезрението на служителите на районното управление, след като представил неистинско свидетелство за управление на моторно превозно средство, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна. 

Той е задържан за срок до 24 часа.
 
По първия случай е образуван заявителски материал, а по останалите два – досъдебни производства.

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Коментари
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kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 641666 | Одобрение: 126901
Катаджия спира сиган и дълго се вглежда в книжката му....Абе тая снимка нещо не ми се вижда у ред, казал....Сиганът : какво не е наред със снимката? Ето ме третият от ляво надясно....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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