23-годишен загуби зрението си след бой в плевенско село

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Възникнал скандал между две младежки компании в Загражден

23-годишен мъж е загубил зрението си след сбиване в плевенското село Загражден, съобщиха от МВР.

Служители на РУ-Гулянци работят по установяването на обстоятелствата около възникналия скандал между две младежки компании, последван от сбиване.

Сигналът за инцидента е подаден в ранните часове на вчерашния ден.

От побоя е пострадал 23-годишен местен жител, който е загубил зрението си.

Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай и екип на РУ Гулянци.

Уведомен е прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

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