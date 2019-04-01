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23-годишен загуби зрението си след бой в плевенско село

01.04.2019 / 22:16 2

bgonair.bg

Възникнал скандал между две младежки компании в Загражден

23-годишен мъж е загубил зрението си след сбиване в плевенското село Загражден, съобщиха от МВР.

Служители на РУ-Гулянци работят по установяването на обстоятелствата около възникналия скандал между две младежки компании, последван от сбиване.

Сигналът за инцидента е подаден в ранните часове на вчерашния ден.

От побоя е пострадал 23-годишен местен жител, който е загубил зрението си.

Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай и екип на РУ Гулянци.

Уведомен е прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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Коментари
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n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 18766 | Одобрение: -11694
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Sand (преди 3 часа)
Рейтинг: 8548 | Одобрение: 3663
Може ли такава гавра към слънцето Бойко , заплашвали го кой е този Бойко прокуратурата мълчи , полицията и тя мълчи , ебати неизвестният боклук ,към когото са отправени заплахи ? И той боклукът се уплашил ,хахахах. смешници! Искаме да видим обвинението на дознателят от полицията на Пашов , този дето го ебаха в Първо РПУ-София ?

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