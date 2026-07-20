23-годишна е в болница с комоцио след катастрофа край Варна
Булфото
За пътнотранспортно произшествие с пострала млада жена съобщават от ОД на МВР във Варна.
По данни на полицията катастрофата е настъпила по пътя в района на Аксаково в петък около 18:00 часа При инцидента лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж, поради неспазване на необходимата дистанция е застигнал и ударил в задната част движещия се пред него автомобил.
Вследствие на произшествието е пострадала 23-годишна пътничка от ударения автомобил. Тя е транспортирана до болнично заведение, където след преглед е хоспитализирана в отделение по неврохирургия с диагноза комоцио.
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