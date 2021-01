23-годишната Виктория загина нелепо на паркинг

Кадър ФБ Виктория Щраус

Нелепа трагедия на паркинг, която може да сполети всеки невнимателен шофьор.

23-годишна жена от щата Охайо загина по крайно нелеп начин на паркинг, след като затисна главата си между вратата на автомобила си и рамката му.

Виктория Щраус точно напускала паркинга с личния си автомобил, но стигайки до апарата за плащане, тя изпуснала картата си на пода на паркинга, предаде новини.бг. В опита си да я вземе младата жена отворила вратата и се навела да я вземе, но неволно натиснала педала на газта, при което колата тръгнала, а зейналата врата се треснала при сблъсъка си с апарата за плащане, при което главата на Щраус се оказала в капан между вратата на колата и рамката на вратата.

Според местната полиция смъртта на жената е настъпила мигновено.

23-годишната Щраус е била родом от Флорида, но се е преместила в Охайло, където изучавала Социални дейности.

FATAL ACCIDENT:



1/18/21@11:37pm-23yo Victoria Strauss was exiting the parking garage at 45 Vine St.



While attempting to pay for her parking, she dropped her card. She tried to retrieve her card by opening her door & leaning out to pick it up. She inadvertently accelerated... pic.twitter.com/rTcaMc9QvJ