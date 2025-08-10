реклама

23 лева за ток на месец

10.08.2025 / 18:56 1

Пиксабей

Обещано-изпълнено. Само 23 лева за ток на месец! Успяхме да подпишем всички договори и програмата вече работи за българските семейства.1500 домакинства имат фотоволтаични панели за електричество и битова гореща вода. Това обясни в социалните мрежи енергийният министър Жечо Станков, предаде Фокус.

"Част от системите произвеждат енергия, а първите средства за изграждане бяха изплатени миналата седмица", каза още той и допълни, че това е реалното решение за дългосрочна защита на българските потребители. 

"Соларни панели и батерия до 5 kW са равни на 23 лева сметка за електричество ˂ 168 лева, плащани без инсталация", подчерта енергийният министър. 

Станков каза, че скоро ще посети някои от домакинствата, участвали по програмата.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
1
MrBean (преди 31 минути)
Рейтинг: 184248 | Одобрение: -2197
Той да каже защо в кварталите където вървят изкопните работи на ВиК масово са накъсани кабели,ударени или увредени,таблата са намачкани от багерите,кой ще възстанови щетите на хората??????

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама