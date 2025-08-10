Пиксабей

Обещано-изпълнено. Само 23 лева за ток на месец! Успяхме да подпишем всички договори и програмата вече работи за българските семейства.1500 домакинства имат фотоволтаични панели за електричество и битова гореща вода. Това обясни в социалните мрежи енергийният министър Жечо Станков, предаде Фокус.



"Част от системите произвеждат енергия, а първите средства за изграждане бяха изплатени миналата седмица", каза още той и допълни, че това е реалното решение за дългосрочна защита на българските потребители.



"Соларни панели и батерия до 5 kW са равни на 23 лева сметка за електричество ˂ 168 лева, плащани без инсталация", подчерта енергийният министър.



Станков каза, че скоро ще посети някои от домакинствата, участвали по програмата.

