23 ноември 2000 г.: Открит е Йокаста - естественият спътник на Юпитер

Снимка Pixabay

Йокаста е естествен спътник на Юпитер. Открит е от екипа от астрономи Скот Шепърд, Дейвид Джуит, Янга Фернандез и Юджийн Маниер на 23 ноември 2000 г. Първоначалното означение на спътника е S/2000 J 3. Спътникът носи името на фигурата от древногръцката митология Йокаста.

Йокаста е малко по размери тяло с диаметър от 5,2 км и се намира на ретроградна орбита около Юпитер. Принадлежи към групата на Ананке.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

176 г. – Римският император Марк Аврелий отпразнува триумфа си на победител след 8-годишно отсъствие от столицата, през което време ръководи военни операции.

1492 г. – Испанският крал Фернандо I обявява, че имотите на испанските евреи стават собственост на короната.

1700 г. – Започва понтификата на папа Климент XI.

1852 г. – В Англия са въведени първите пощенски кутии.

1906 г. – Лидерът на американските мормони Джоузеф Смит е глобен за полигамия.

Залата на Съвета за сигурност на ООН

1940 г. – Втората световна война: Румъния подписва договор за присъединяване към Тристранния пакт.

1942 г. – Втората световна война: По време на битката при Сталинград съветската армия обкръжава групата армии на Хитлеристка Германия, командвани от фелдмаршал Фридрих Паулус.

1963 г. – В ефир излиза първи епизод на британския фантастичен сериал Доктор Кой

1971 г. – Китайската народна република става постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

1980 г. – Серия от земетресения в Южна Италия отнема живота на около 4 800 души.

1981 г. – В Китай е разрешен частния бизнес.

1990 г. – Първата експедиция до Южния полюс, съставена изцяло от жени (3 американки, 1 японка и 12 рускини), започва в Антарктида първия етап от 70-дневния, 1 287 километров преход.

1991 г. – Ден преди да умре фронтменът на Queen Фреди Меркюри публично обявява, че е болен от СПИН.

1993 г. – Молдова въвежда като национална валута – леята.

1996 г. – Република Ангола официално се присъединява към Световната търговска организация.

1997 г. – Обявен е банкрута на японската финансова компания Ямаичи, до този момент сред 10-те най-мощни в света.

2003 г. – В резултат на масови протести и гражданско неподчинение, известни като Революция на розите, президентът на Грузия Едуард Шеварднадзеподава оставка.

2004 г. – Състои се световната премиера на компютърната игра World of Warcraft.

Родени

912 г. – Отон I, император на Свещената Римска империя († 973 г.)

1632 г. – Жан Мабийон, френски духовник и изследовател († 1707 г.)

1760 г. – Франсоа Бабьоф, френски революционер († 1797 г.)

1804 г. – Франклин Пиърс, 14-ти президент на САЩ († 1869 г.)

1837 г. – Йоханес ван дер Ваалс, холандски физик, Нобелов лауреат през 1910 г. († 1923 г.)

1851 г. – Йонас Басанавичус, литовски общественик († 1927)

1852 г. – Джеймс Кваст, холандско-немски пианист († 1927)

1859 г. – Били Хлапето, известен американски бандит († 1881 г.)

1860 г. – Карл Ялмар Брантинг, министър-председател на Швеция, Нобелов лауреат през 1921, († 1925 г.)

1877 г. – Никола Карев, български революционер († 1905)

1886 г. – Александър Алберт Маунтбатън, маркиз на Карисбрук († 1960)

1887 г. – Борис Карлоф (Уилям Прат), британски и американски актьор († 1969 г.)

1888 г. – Харпо Маркс, американски комик († 1964 г.)

1898 г. – Родион Малиновски, съветски маршал († 1967 г.)

1906 г. – Крум Христов, български дипломат († 1988)

1908 г. – Николай Носов, съветски белетрист, драматург и сценарист († 1976 г.)

1916 г. – Майкъл Гоф, английски актьор († 2011 г.)

1920 г. – Паул Целан, немскоезичен еврейски поет († 1970 г.)

1926 г. – Сатия Сай Баба, индийски гуру († 2011 г.)

1927 г. – Анджело Содано, декан на кардиналската колегия

1933 г. – Кшищоф Пендерецки, полски композитор

1939 г. – Бети Евърет, американска певица († 2001)

1941 г. – Франко Неро, италиански актьор

1950 г. – Светла Оцетова, българска спортистка

1954 г. – Рос Браун, британски инженер от Формула 1

1955 г. – Стивън Бруст, американски писател

1961 г. – Петър Батаклиев, български актьор

1964 г. – Ерика Буенфил, мексиканска актриса и певица

1966 г. – Венсан Касел, френски актьор

1982 г. – Асафа Пауъл, ямайски спринтьор

1984 г. – Лукас Грейбиъл, американски актьор, певец и музикант

1986 г. – Иван Бандаловски, български футболист

1992 г. – Майли Сайръс, американска певица и актриса

Починали

1263 г. – Александър Невски, руски княз (* 1220 г.)

1457 г. – Владислав Постум, Крал на Унгария (* 1440 г.)

1682 г. – Клод Лорен, френски художник (* 1600 г.)

1848 г. – Джон Бароу, английски географ (* 1764 г.)

1866 г. – Кейв Джонсън, американски политик (* 1793 г.)

1890 г. – Вилхелм III Нидерландски, крал на Нидерландия (* 1817 г.)

1893 г. – Стоян Чомаков, български общественик (* 1819 г.)

1918 г. – Харалд Киде, датски писател (* 1878 г.)

1932 г. – Янко Драганов, български офицер (* 1859 г.)

1937 г. – Жорж Албер Буланже, британски зоолог (* 1858 г.)

1957 г. – Вилхелм Райх, американски психиатър (* 1897 г.)

1962 г. – Стилиян Чилингиров, български писател (* 1881 г.)

1974 г. – Корнелиъс Райън, ирландски журналист (* 1920 г.)

1976 г. – Андре Малро, френски писател (* 1901 г.)

1983 г. – Микола Бажан, украински поет (* 1904 г.)

1987 г. – Соломана Канте, африкански писател (* 1922 г.)

1990 г. – Роалд Дал, британски писател (* 1990 г.)

1991 г. – Клаус Кински, германски актьор (* 1926 г.)

1992 г. – Жан-Франсоа Тириар, белгийски политик (* 1922 г.)

1995 г. – Димитър Буйнозов, български актьор (* 1935 г.)

1999 г. – Сидер Флорин, български преводач (* 1912 г.)

2006 г. – Александър Литвиненко, руски дисидент (* 1962 г.)

2006 г. – Анита О'Дей, американска певица (* 1962 г.)

2006 г. – Филип Ноаре, френски актьор (* 1930 г.)

2007 г. – Владимир Крючков, руски офицер (* 1924 г.)

2012 г. – Лари Хагман, американски актьор (* 1931 г.)

2015 г. – Гриша Трифонов, български поет (* 1955 г.)

Празници

Руска православна църква – Ден на Александър Невски

Католическа църква – Ден на Свети папа Климент I

Грузия – Ден на Свети Георги (Георгоба)

Япония – Ден на благодарност към труда (Kinro kansha no hi)

Украйна – Ден на памет за жертвите на глада (1932 – 1933 г.)

