23 октомври 2001 г. - Apple обявява първата версия на iPod

фото: Kyro, Уикипедия

Годината е 2001 г., а датата 23 октомври. какво е по-специалното ли? На тази дата Apple обявява първата версия на iPod.

На 23 октомври 2001 г. - точно преди 24 години - Apple представи пред света първия си музикален плеър с името iPod, който осигурява 5GB за съхранение на музика и е с механичен навигационен бутон.

През следващите години устройствата в линията успяват да спечелят милиони фенове, да се превърнат в стандарт за забавления в движение (макар и да не осигуряват най-качествения звук) и да еволюират до сложни джаджи с разнообразни възможности, какъвто е iPod touch. Първите модели съвсем не са лишени от недостатъци - двете начални поколения например разчитат на връзка през стандарта FireWire, но с третото Apple вече започва да използва познатия 30-пинов конектор.



През 2010 г. общият брой на продадените плеъри iPod беше 275 милиона броя, но продажбите намаляват с всяко изминало тримесечие, тъй като все повече потребители залагат на мултимедийните възможности на телефоните си, отколкото на самостоятелно устройство.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



1776 г. — 2 хиляди души загиват при изригване на вулкана Майон на Филипините.

1873 г. — Германската империя се присъединява към съюза между Руската империя и Австро-Унгария, с което се поставя началото на Съюза на тримата императори.

1893 г. — В Солун се създава Българо-македонският комитет — бъдещата Вътрешна македоно-одринска революционна организация (ВМОРО).

1911 г. — Първо използване на авиация за военни цели: италиански пилот излита от Либия за разузнаване на турските позиции през Италианско-турската война.

1915 г. — В хода на Нишката операция, Девета плевенска пехотна дивизия на Първа армия освобождава Ниш.

1939 г. — Съставено е 56 Правителство на България с министър-председател Георги Кьосеиванов, което подава оставка през февруари 1940 г.

1942 г. — Втората световна война: Начало на втората битката при Ел Аламейн. Британските войски начело с генерал Монтгомъри настъпват срещу германската армия на генерал Ервин Ромел в Египет.

1943 г. — Втората световна война: В концентрационния лагер Освиенцим избухва женско въстание, което е потушено и са разстреляни всички участнички.

1946 г. — Общото събрание на ООН е свикано за първи път в Ню Йорк.

1954 г. — Страните от НАТО възстановяват суверенитета на Федерална република Германия и я присъединяват към пакта.

1955 г. — Южен Виетнам е провъзгласен за самостоятелна република.

1956 г. — В Будапеща студентски митинг прераства в революционен бунт срещу съветската окупация, продължил до 4 ноември.

1982 г. — Край Петрич е открит Националният парк-музей Самуилова крепост.

1983 г. — Ливанска гражданска война: ислямски терористи взривяват казарма с американски миротворци в Бейрут, като загиват 241 военни; същата сутрин е ударена и френска казарма, като загиват 58 военни.

1989 г. — С указ на президента Унгария е преименувана от Унгарска народна република на Република Унгария, с което страната скъсва с комунистическия си период.

1992 г. — Министър-председателят на Израел Бенджамин Нетаняху и палестинският лидер Ясер Арафат сключват договор "земя срещу мир".

2002 г. — Започва кризата със заложниците в Театъра на Дубровка, Москва — по време на мюзикъла "Норд-ост" 41 чеченски бунтовници взимат около 800 заложници, освободени след 3 дни от силите за сигурност, при което загиват около 130 от тях.

2004 г. — Силно земетресение разтърсва Ниигата в северна Япония, загиват 35 души, 2 200 са ранени и 85 000 остават без дом.

