23 септември 1846 г. – Йохан Гал потвърждава съществуването на Нептун

Снимка: Pixabay

Немският астроном Йохан Гал потвърждава съществуването на осма планета в Слънчевата система – Нептун. Тя е четвъртата по размери и третата по маса.



Нептун е най-отдалечената от Слънцето планета. Носи името на римския бог на морето Нептун. Символът й е стилизирано изображение на тризъбеца на Нептун.

Това е и първата планета, чието съществуване е доказано чрез математически изчисления, а не от емпирични наблюдения. Неочаквани промени в орбитата на Уран навеждат астронома Алексис Бувар на мисълта, че урановата орбита е подложена на гравитационни смущения от друга, неизвестна дотогава планета. Нептун впоследствие бива открита от Йохан Гал на позиция, прогнозирана от Юрбен Льоверие, а най-големият спътник, Тритон, бива открит скоро след това.



Атмосферата на Нептун е съставена основно от водород и хелий със следи от метан. Метанът в атмосферата е причината за синия цвят на планетата, но понеже цветът на Нептун е много по-ярък от този на Уран, който има същото количество метан се смята, че има друга съставка, която му придава такъв наситен цвят. Нептун има най-силните ветрове в Слънчевата система достигащи до скорост от 2100 км/ч.



Единственият апарат посетил Нептун е "Вояджър 2" който се сближи максимално с планетата на 25 август 1989 г. При преминаването си е заснел в южното полукълбо Голямото тъмно петно, подобно на Голямото червено петно на Юпитер. Температурата на високите му облаци достига до −218 °C, една от най-ниските в Слънчевата система, заради отдалечеността на планетата от Слънцето. Температурата в центъра на Нептун е около 7000 °C, което може да се сравни с тази на повърхността на Слънцето



Какво още се е случило на днешната дата?

Събития



867 г. — Василий I Македонец извършва преврат, като убива император Михаил III и заема византийския императорски трон.

1122 г. — Папа Каликст II и император Хайнрих V сключват Вормски конкордат, с което се прекратява Борбата за инвеститурата.

1821 г. — Град Триполица в Гърция е превзет и около 30 000 мюсюлмани са избити по време на Гръцката война за независимост.

1868 г. — Пуерто Рико обявява независимост.

1875 г. — 15-годишният Уилям Бони (Били Хлапето) — легендарен американски престъпник, е арестуван за първи път.

1902 г. — Избухва Горноджумайското въстание.

1912 г. — Балканската война: С указ на цар Фердинанд I е формирано Македоно-одринско опълчение начело с генерал Никола Генев и с началник-щаб майор Петър Дървингов.

1923 г. — В България започва Септемврийското въстание.

1932 г. — Създадено е Кралство Саудитска Арабия.

1932 г. — Излиза първият брой на списание Пламък.

1943 г. — Втора световна война: Създадена е т.нар. Република Сало.

1944 г. — Към РМС е създадена детско-юношеска организация, наречена по-късно Димитровска пионерска организация "Септемврийче".

1947 г. — В Софийския централен затвор е изпълнена смъртната присъда на земеделския лидер Никола Петков.

1948 г. — България отправя молба до ООН за членство в организацията.

1955 г. — В Лондон е подписана спогодба за уреждане финансовите задължения на Народна република България към Великобритания.

1963 г. — Куба се присъединява към ЦАОП (Централноамерикански общ пазар).

1973 г. — Хуан Перон е избран за втори път за президент на Аржентина, след като през 1955 г. е свален чрез държавен преврат.

1975 г. — В курортният комплекс "Албена" започва XX конгрес на Международната асоциация на кинопрегледите и кинохрониките.

1982 г. — Завършва посещението на генералния секретар на ЦК на ЧКП и президент на Чехословакия Густав Хусак в Народна република България. Подписани са основни насоки за задълбочаване на икономическото и научно-техническото сътрудничество между двете страни.

1983 г. — Държавата Сент Китс и Невис става член на ООН.

1996 г. — С решение на Управителния съвет на БНБ девет банки с ликвидни проблеми са поставени под особен надзор. Това са ТС Банк, Балканбанк, Стопанска банка, Бизнес банка, Елит Банка, ТБ "Славяни", ТБ "Моллов", Ямболска и Добруджанска банка.

1999 г. — По време на 6-часовото си посещение в България германският канцлер Герхард Шрьодер заявява, че България може да бъде поканена за присъединяване към ЕС.

2002 г. — Излиза първата публична версия на уеб-браузъра Mozilla Firefox ("Phoenix 0.1").

2003 г. — В резултат на енергиен срив няколко милиона граждани на Дания и Швеция остават за 2 часа без електрически ток.

2006 г. — Ежегодният Парад на любовта се провежда в Сан Франциско.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!