23 юни в историята

кадър: Петел

По-значимите събития през годините, случили се на днешния 23 юни:

930 г. – В Исландия е учреден най-старият парламент в света.

1860 г. – В САЩ са създадени секретните служби за охрана на президента и борба с особено тежките престъпления.

1868 г. – Кристофър Шолс получава патент за пишеща машина.

1882 г. – Княз Александър Батенберг назначава служебно правителство на Княжество България начело с руския генерал Леонид Соболев.

1894 г. – Основан е Международният олимпийски комитет в Сорбоната, Париж, по инициатива на барон Пиер дьо Кубертен.

1913 г. – Междусъюзническата война: Българската армия започва да търпи тежки неуспехи на фронта с Гърция, загубвайки Дойран; до средата на юли гръцката армия окупира последователно Кавала, Кукуш, Сяр, Неврокоп, Банско, Разлог, Ксанти, Дедеагач и Гюмюрджина.

1948 г. – В Западен Берлин е въведена временна собствена валута.

1950 г. – Полет 2501 на „Нортуест Ориент Еърлайнс“ изчезва мистериозно над езерото Мичиган, самолетът „Дъглас Ди Си-4“, както и телата на загиналите 58 души никога не са открити.

1956 г. – Гамал Абдел Насър е избран за президент на Египет.

1959 г. – Осъденият по проект „Манхатън“ шпионин Клаус Фукс е освободен след само осем години престой в затвора и му е разрешено да емигрира в Дрезден, Източна Германия, където възобновява научната си дейност.

1961 г. – Студената война: Влиза в сила Антарктическият договор, въз основа на който цялата територия на Антарктида е обявена за свободна за изследване и е постигнато съгласие, че всяка държава може да построи там изследователска база.

1967 г. – Състои се премиерата на българския късометражен игрален драматичен филм „Ако не иде влак“.

1968 г. – В Буенос Айрес избухва масово сбиване на стадион между футболни фенове, завършило със смъртта на 74 души и 150 ранени.

1985 г. – Бомба, поставена от терористи в Полет 182 на „Еър Индия“ на Индийските авиолинии, избухва на 9500 m над Атлантическия океан южно от Ирландия и убива 329 души.

1990 г. – Молдова приема декларация за държавен суверенитет.

2004 г. – В Япония е разрешено клонирането на човешки ембриони за изследователски цели.

Редактор "Екип на Петел",

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