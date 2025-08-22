2300 достигнаха случаите на хванати работещи без договор от началото на 2025-та

Пиксабей

В цялата страна от началото на годината са установени 2300 случая на работа без трудови договори. Само в областта на хотелиерството и ресторантьорството този брой е близо една четвърт от всички случаи – около 500. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов по време на проверка на Главната инспекция по труда в Слънчев бряг.

Той подчерта, че секторът на туризма се оказва изключително рисков и затова контролът в него е особено интензивен. „Само в ресторантьорството и туризма до момента са извършени 4300 проверки. Откритите нарушения са над 19 000“, посочи министърът.

Министър Гуцанов заяви, че ще се засили контролът от страна на Инспекцията по труда и във фирмите за атракциони, макар че безопасността при тях не е въпрос към Министерството на труда и социалната политика.

„Тези съоръжения имат много бързо стареене, защото са подложени на слънце и морска вода, и аз наистина не мога да разбера защо хората, които се занимават с подобна дейност, не си дават сметка за това“, коментира Гуцанов.

По думите му близо една четвърт от икономиката на България е в сивия сектор – около 23 – 24%. "А от друга страна, не достигат пари за пенсии, за младите хора, за майките, за втората година майчинство. Как да стигнат средствата, когато част от бизнеса продължава да тарикатства и да ощетява бюджета?", попита социалния министър.

Той изрази увереност, че промяната трябва да започне от съзнанието и отговорността на всеки работодател. „Нашето министерство прави всичко възможно за превенция на недекларирания труд, но няма как да постигнем резултат без реална промяна в начина на мислене. Законът е ясен – трудовите договори са задължителни и гарантират правата на хората“, категоричен беше министърът.

При извършената проверка днес беше инспектиран обект на фирма с още три хотела, в които досега са установявани нарушения, включително и хора без трудови договори.

При днешната проверка бяха инспектирани над 40 работещи обекта, всички с редовни трудови договори. Непълнолетните лица, заети там, имаха разрешение от Инспекцията по

труда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!