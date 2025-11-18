2345 лева средна брутна работна заплата нарежда Варна на трето място в страната през септември

Булфото

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2025 г. е 2 312 лв., за август - 2 273 лв., а за септември - 2 345 лева. Това сочат данни, изнесени от Териториално статистическо бюро - Североизток.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2025 г. - 2 310 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 3 474 лв. и София - 2 322 лева. През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 2.2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Строителство" - с 11.2%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 8.1% и "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.6%.

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.5%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Други дейности", „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 13.4%, а в частния сектор - с 8.2%, предаде Радио Варна.

