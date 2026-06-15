"24 часа": 36-годишен варненец е с 5 избити зъба след бой пред дискотека, непълнолетен украинец е в ареста

Булфото

Млад варненец е бил пребит след скандал пред дискотека с група рускоговорящи в ранните часове на днешния ден. Нападението е станало около 6 часа в централната част на Варна.

Сестрата на пострадалия, Мария Александрова, разказа за "24 часа", че нападателите са четирима, единият е задържан.

Според "24 часа" той е украинец.

Всичко се случва след дискотека, където рускоговорящите са проявили интерес към приятелката на 36-годишния варненец. Тогава избухнал скандал.

Нападнатият е в реанимация, в тежко състояние, с множество наранявания по лицето и тялото, с избити пет зъба и счупен нос.

Повече по темата четете тук: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23043740

Ето и официална информация от полицията:

Около 06:00 часа в централната част на гр. Варна е възникнало спречкване между двама мъже, единият от които е непълнолетен, а другият – на 35 години.

Вследствие на инцидента единият участник е получил фрактура на носа. Няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града.

Редактор "Екип на Петел",

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