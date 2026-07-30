24 часа: Антон Апостолов от оркестъра на ВМС във Варна е убитият моторист от БМВ с износени гуми на бул. "Левски"

Кадър Представителен духов оркестър на Военноморските сили на Република България

Музикант от представителния оркестър на Военноморските сили е поредната жертва на жестока катастрофа, след като автомобил къса мантинела и навлиза в насрещното, научи “24 часа”. Това е Антон Апостолов от Варна, който карал мотор по новия бул. “Левски” в морската столица. Движението там е еднопосочно и разделено с мантинели.

21-годишен шофьор, управлявал технически неизправна кола, загубил контрол над возилото, преминал през мантинелата и навлязъл в насрещното. Там ударил челно военния музикант, който починал на място. Виновникът е шофирал с превишена скорост, показват данни от разследването. Задържан е за 72 часа, а Окръжната прокуратура ще иска от съда да го остави за постоянно в ареста.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23306315

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!