24 часа: Асен изхранва себе си и Наталия с кражби от вили и магазини без камери

Кадър МВР

С кражби от вили и селски магазини без камери Асен Симеонов изхранва себе си и 11-годишната Наталия, която отвлече на 30 юни. Момичето е дъщеря на бившата приятелка на 40-годишния мъж, известен и с прякора си Чарли, твърди 24 часа.

Симеонов похити детето от дома му във варненското село Константиново, припомня "24 часа".

Въпреки че МВР пусна снимки на момичето и на мъжа, засега няма следа, която категорично да посочва местоположението на двамата. Криминалисти обаче свързват няколко кражби от магазини и вили със Симеонов. Те били в места, на които мъжът има минало, казаха запознати с разследването.

Симеонов влизал в тях и задигал храна за няколко дни, като винаги внимавал да няма камери. Затова от полицията го подозират, но не са напълно сигурни, че е бил той.

Намек, че Симеонов се изхранва с кражби, дойде и от вътрешния министър Иван Демерджиев.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23255356

Редактор "Екип на Петел",

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