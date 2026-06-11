24 часа: Близък на Радев е предложил Невзоров за експулсиране от България, още не е ясно какво точно е открил

Кадър КУБ

Близък на Радев написал доклада за експулсирането на Олег Невзоров, пише 24 часа

Предложението за забрана за пребиваване в България на Олег Невзоров като заплаха за националната сигурност преди година е направено от бившия варненски директор на Държавната агенция по национална сигурност (ДАНС) Кирил Димов.

Той се смята за приближен до кръга около премиера Румен Радев, тогава президент на страната. Миналата година Димов бе сменен като регионален шеф на варненския клон на агенцията.

Източниците посочват, че това е бил и кандидатът на държавния глава за шеф на ДАНС през 2021 г., но варненецът отказал по лични причини.

Така служебното правителство на Стефан Янев предлага Пламен Тончев да оглави агенцията и ген. Радев издава указ за назначаването му.

Какво обаче е открил Димов за КУБ корпорация, може би все още не е напълно ясно.

Как Невзоров завладява територии в местността Баба Алино, без никой да й попречи - не само властите, но и влиятелният бизнес във Варна?

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23011012

Редактор "Екип на Петел",

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