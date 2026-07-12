24 часа: Дъщерята на Орлин Алексиев от ГЕРБ е арестуваната след гонка с полицията

Кадър Фб, И. Владимиров

Близки до семейството съобщиха пред "24 часа", че тя не живее с баща си, както и че не е разговаряла с него по телефона в нощта, когато след гонка полицията я спира и задържа

24-годишната жена с над 2 промила алкохол в кръвта, която самокатастрофира в три часа през нощта в неделя след опит да избяга от полицията, е дъщеря на политика Орлин Алексиев.

Заедно с нея в "Поршето" е бил и руски гражданин.

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23212034

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!