24 часа: Дъщерята на Орлин Алексиев от ГЕРБ е арестуваната след гонка с полицията
Кадър Фб, И. Владимиров
Близки до семейството съобщиха пред "24 часа", че тя не живее с баща си, както и че не е разговаряла с него по телефона в нощта, когато след гонка полицията я спира и задържа
24-годишната жена с над 2 промила алкохол в кръвта, която самокатастрофира в три часа през нощта в неделя след опит да избяга от полицията, е дъщеря на политика Орлин Алексиев.
Заедно с нея в "Поршето" е бил и руски гражданин.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23212034
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