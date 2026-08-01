24 часа: Двама души с качулки са заподозрените за убийството на Владо Загато

Кадър ИИ

Двама души, единият от които с раница на гърба, са заснети от камера близо до дома на убития бизнесмен Владимир Янков-Загатото, научи “24 часа”. Те били с тъмни дрехи и се виждали само силуетите им. Кадрите показват, че двамата се навъртат около къщата на Янков в Банкя, преди той да се прибере след вечерята в ресторант в столичния кв. “Бояна”. Те били с качулки, въпреки че нощта била топла.

Смята се, че това са заподозрените, за които вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи в парламента в петък. Той не навлезе в подробности. Единствено потвърди, че бившата гимнастичка Симона Пейчева е била в ресторанта и не е заподозряна за смъртта на Янков.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23317880

Редактор "Екип на Петел",

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