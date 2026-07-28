24 часа: Две версии за жестокото убийство на Владо Загато

Кадър Кафе Загато

Кражба на големи средства от криптопортфейла му е една от версиите за убийството на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, твърди “24 часа”. Занимавал се е с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Две са версиите за случилото се след това. Според едната Янков се прибрал сам, а в дома му го чакали няколко души. Те го измъчвали и пребили, а след това го запалили жив. Причината - искали информация за криптопортфейла на мъжа. Запалили цялата къща, за да заличат следите си. Подобни информации се появиха неофициално в понеделник.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23293574

Редактор "Екип на Петел",

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