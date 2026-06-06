24 часа: Единият шофьор от гонката на Челопешко шосе е свързан с Бандата на Калашниците

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Васко Филипов и Траян Филипов са шофьорите от гонката, довела до три жертви в София, съобщава 24 часа.

28-годишният Васко е човекът, забил се в автобуса от градския транспорт. По първоначални данни двамата мъже не са братя. Траян е по-голям - на 34 години.

Двамата са с шофьорски книжки от Чехия. Те си спретнали гонка и карали с по над 150 км/ч, сочат данните от разследването. Въпреки опита на водача на автобуса да избегне катастрофата, Васко Филипов се забил в превозното средство. Трима загинаха от удара, а няколко души са в тежко състояние в болница.

От профила във фейсбук на Васко Филипов изглежда, че е свързан с бандата на Калашниците.

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Редактор "Екип на Петел",

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