24 часа: Ивайло Калушев е единият секретен служител на ДАНС в хижата в "Петрохан"

Ивайло Калушев е бил единият секретен служител на ДАНС в хижата Петрохан, пише 24 часа, цитирайки своя неофициална информация. Вербовката е станала през пролетта на 2021 г. Това е донесло ниво на закрила на сектата, посочва 24 часа.

От ДБ заявиха, че двама от загиналите са свързани с ДАНС.

От медията посочват още, че бащите на Калушев и Деян Илиев са от ДС - информация, която вече се появи.

