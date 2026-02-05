24 часа: Иво Калушев и 16-годишно момче са видени живи след разстрела на Петрохан

Кадър Фб

Много важна информация разкрива 24 часа.

За последно след трагедията Иво Калушев е бил засечен да пътува с кемпер към морето. Твърди се, че с него пътува и 16-годишно момче. Неговите родители пък тотално отказвали съдействие на разследващите, като обяснявали, че момчето е в добри ръце.

Телата на 49-годишния Ивайло Иванов, 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев бяха открити в понеделник сутринта в снега, наредени един до друг, недалеч от хижата.

Тримата били наредени един до друг - двама простреляни в слепоочието, третият - под брадичката. Телата били до кучешката колиба. Двете кучета пък са открити разстреляни на втория етаж на хижата, която пък била подпалена.

