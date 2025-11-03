24 часа: Лихвари гонели отшелника в Пирин

Кадър БТВ

Мъжът, който преди дни бе открит от парковата охрана в палатка в Пирин, над Банско, е бил търсен преди време от лихвари. Боян Иванов от Русе, който е роден на 28 април 1963 г., е изчезнал безследно преди повече от 10 г., като последно е живял в русенското Ново село, предаде БТВ.

Мъжът не е сключвал граждански брак.

Свидетел обяснил, че от майка му знаел, че Боян имал издателска къща, но пояснява, че знаел за два-три случая, при които идвали да го търсят лихвари и съдия- изпълнители описвали къщата за задължения, които имал, пише "24 часа".

