"24 часа": Официално закриха звеното в МВР, в което пращаха полицейски шефове. Повечето напуснаха

снимка: МВР

Звеното за подпомагане към вътрешния министър официално е било закрито днес, научи "24 часа". В него се пращаха полицейски шефове, а на техни места лесно се назначаваха други.

За закриването на звеното, създадено от Бойко Рашков през 2021 година, съобщи още миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев. В него имаше около 40 души. Те запазваха заплатите си, а министърът посочи, че ще са по-полезни на други места. Със закриването на звеното обаче повечето са решили да напуснат системата на МВР. Така те ще вземат 20 заплати (по една за година в МВР), които се изчисляват на старите им длъжности.

Повече по темата четете тук: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23203909

Редактор "Екип на Петел",

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