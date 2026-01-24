"24 часа": Откритият труп в Пловдив е на мъж, хвърлил се от висок блок и загинал

Булфото

Труп на мъж е бил открит рано сутринта на ул. "Асен Христофоров" в район "Южен" в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията. По първоначални данни той е скочил от висок блок в района, а самоличността му още не е установена.

