"24 часа": Откритият труп в Пловдив е на мъж, хвърлил се от висок блок и загинал
24.01.2026 / 16:42 0
Булфото
Труп на мъж е бил открит рано сутринта на ул. "Асен Христофоров" в район "Южен" в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от полицията. По първоначални данни той е скочил от висок блок в района, а самоличността му още не е установена.
