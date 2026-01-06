"24 часа": По 100 хиляди лева за депутатски заплати на ден - над 36 млн. за година

Булфото

36 551 982,56 лева - толкова са заплатите на 240-те депутати от 51-ото народно събрание от началото на мандата му на 11.11.2024 г. до 30 ноември 2025 г. Това става ясно от отговор на парламента на "24 часа" по Закона за достъп до обществена информация.

Основната е около 8000 хил. лв., а отделно има добавки за постове, комисии, научни степени и стаж плюс 2/3 в плик за сътрудници и парламентарни дейности. Сумата представлява общо начислените брутни възнаграждения, от която обаче се правят удръжки за данъци и за здравни и пенсионни осигурителни вноски, уточняват от НС. За година това прави по близо 100 хил. лева на ден, посочва изданието.

Повече по темата четете тук: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22031429

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!