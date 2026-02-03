24 часа: Разследват педофилска мрежа и секта около 3-мата убити в хижата на "Петрохан"

Кадър Гугъл мапс

Нова версия разследват властите около случая с откритите трима застреляни мъже в хижата на Петрохан.

МВР разследва педофилска мрежа, свързана с тримата мъртви мъже. Полицията се е натъкнала на множество данни за такива действия. Освен това има информации и за сектантски практики. Един от тримата убити е участвал в организация за обучение на деца, която е организирала лагери, съобщава 24 часа. Проверява се дали по време на тях не са извършвани педофилски действия. Тримата са свързани и с източноазиатски практики и секта. И в този ред на мисли хижа "Петрохан" може да се превърне в българския вариант на досиетата "Епстийн".

