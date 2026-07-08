"24 часа": Сигнал за бомба и в МРРБ, евакуираха служителите

снимка: МРРБ

Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен преди малко, научи "24 часа".

Направена е пълна проверка и е преценено, че всички служители трябва да освободят помещенията.

Повече по темата четете тук: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23188705

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