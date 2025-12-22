реклама

24 часа: Светослав Иванов искал Цънцарова в 120 минути

22.12.2025 / 21:38

Кадър 

В петък вечерта Светослав Иванов дал идея пред мениджърския екип Цънцарова да получи свой сегмент между половин и един час в “120 минути” в неделя, но не е ясно дали неговото предложение е стигнало до журналистката. “24 часа” опита неуспешно да се свърже със Светослав Иванов за потвърждение.

kjk (преди 58 секунди)
Рейтинг: 165505 | Одобрение: 18205
Висока жена за парад,ниска за креват!!!:errm:УсмивкаАнгелче
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 550858 | Одобрение: 103818
Може да си пада по къси, но удобни крачка....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

