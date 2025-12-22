24 часа: Светослав Иванов искал Цънцарова в 120 минути

Кадър

В петък вечерта Светослав Иванов дал идея пред мениджърския екип Цънцарова да получи свой сегмент между половин и един час в “120 минути” в неделя, но не е ясно дали неговото предложение е стигнало до журналистката. “24 часа” опита неуспешно да се свърже със Светослав Иванов за потвърждение.

