24 часа: Тройното убийство в Угърчин от ревност

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Версия, че причината за убийството в дома за социално слаби, е заради гей ревност, разследва МВР, предаде 24 часа.

Задържаният, наръгал млад мъж и жена, е бивш затворник, наскоро излязъл след излежаване на присъдата си.

Преди да влезе зад решетките бил гадже с 27-годишния мъж. Докато бил в затвора обаче той започнал връзка с момиче. Двамата са открити наръгани с нож с дома за социално слаби. Смята се, че убиецът е отишъл да търси сметка на двойката и така се е стигнало до убийствата.

На мястото на трагедията е открит труп и на 15-годишно момиче. То е братовчедка на убитата млада жена.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23101556

Редактор "Екип на Петел",

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