"24 часа": Убийството в столичния мол - заради момиче на 13 години

снимка: МВР

Заради момиче на 13 години е станало убийството в мола вчера.

Девойката е бивше гадже на убития 15-годишен Красимир. Сега тя е излизала с наръгалия го Гоги, пише "24 часа".

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно.

Повече по темата четете на: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21540054

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!