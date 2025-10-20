реклама

"24 часа": Убийството в столичния мол - заради момиче на 13 години

20.10.2025 / 13:45 2

снимка: МВР

Заради момиче на 13 години е станало убийството в мола вчера.

Девойката е бивше гадже на убития 15-годишен Красимир. Сега тя е излизала с наръгалия го Гоги, пише "24 часа".

Тя и Красимир се скарали преди около месец. Момичето започнало да излиза с Гоги 2 седмици по-късно.

Повече по темата четете на: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21540054

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 520771 | Одобрение: 96476
И как така тази 13 годишна не е бременна още....Ще вземе да остане стара мома !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
3
0
уйчо (преди 51 минути)
Рейтинг: 118496 | Одобрение: 6031
Сиганска работа. А тази треньорка по щанги, дето хълца по телевизиите, какво благо момче бил нейният възпитаник, много измислена ми се вижда.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама