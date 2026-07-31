24 часа: Версията с криптомилионите на Владо Загато се опроверга

Кадър Фб, Загато

Версията, че Владо Загато е убит заради вероятността да има портфейл с криптовалути за милиони е напълно изключена.

Убийството му няма връзка и с отношенията му със Симона Пейчева.

Съседи на бизнесмена Владимир Янков-Загатото са последните хора, които са го видели жив преди убийството му, пише “24 часа”. Те са го прибрали с автомобила си до дома му.

Предполага се, че убиецът е знаел навиците на жертвата. Камерите в къщата масово не записвали, а само предавали на живо. Търсят се други снимачки, които да изяснят кога е влязъл убиецът. Смята се, че той е бил маскиран.

Данните сочат, че бизнесменът е удрян с оръжие. Всички разпитвани категорично отрекли версията за криптовалутите на Янков. Той нямал интерес в сферата и е казвал, че те са балон.

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23311896

Редактор "Екип на Петел",

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