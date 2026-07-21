"24 часа": Влак прегази млада жена в София

Пиксабей

Жена, на видима възраст около 30 години, е починала след като е била блъсната от влак. Инцидентът е станал до жп спирка "Горна баня - метростанция", на ул. 670. На място има полиция, пожарна и линейка, информира "24 часа".

По данни на медията по-скоро става дума за самоубийство. Младата жена седяла на релсите и въпреки че машинистът свирнал няколко пъти, но тя не се отместила. Заради високата скорост той не могъл да спре и я ударил.

Повече по темата четете тук: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23261534

Редактор "Екип на Петел",

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